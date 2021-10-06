Группа ДДТ установила суточный рекорд по сбору средств на выпуск альбома
Рок-группа ДДТ за сутки получила от своих фанатов почти шесть миллионов миллионов рублей на выпуск нового альбома, сообщает пресс-служба краудфандинговой платформы Planeta.ru.
В сообщении говорится, что музыкантов поддержали 2 013 человек, а собранная сумма является новым рекордом площадки.
Поклонники ДДТ превысили достижение группы «Алиса» и её альбома «Посолонь», на который в 2019 году за сутки собрали более 2,5 миллиона рублей, а также результат краудфандинговой кампании Константина Кинчева, за 24 часа собравшего пять миллионов рублей.
Ранее глава билетного оператора Concert.ru Дмитрий Утяшев заявил, что из-за пандемии коронавируса продажи билетов на концерты в России упали в четыре раза, сообщает RT.
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