Группа ДДТ установила суточный рекорд по сбору средств на выпуск альбома

Рок-группа ДДТ за сутки получила от своих фанатов почти шесть миллионов миллионов рублей на выпуск нового альбома, сообщает пресс-служба краудфандинговой платформы Planeta.ru.

В сообщении говорится, что музыкантов поддержали 2 013 человек, а собранная сумма является новым рекордом площадки.

Поклонники ДДТ превысили достижение группы «Алиса» и её альбома «Посолонь», на который в 2019 году за сутки собрали более 2,5 миллиона рублей, а также результат краудфандинговой кампании Константина Кинчева, за 24 часа собравшего пять миллионов рублей.

Ранее глава билетного оператора Concert.ru Дмитрий Утяшев заявил, что из-за пандемии коронавируса продажи билетов на концерты в России упали в четыре раза, сообщает RT.

