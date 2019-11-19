Гришковец: Нам удалось выразить сильный социальный месседж
Писатель и музыкант рассказал о новом сингле «Письмо другу», который он вместе с группой «Бигуди» выпустил после долгого перерыва.
Проект «Гришковец и Бигуди» представил сингл «Письмо другу» - впервые после десятилетнего перерыва. Песня вошла в мини-альбом «Кто здесь помнит нас?...». Евгений Гришковец заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, почему именно «Письмо другу» выбрали для презентации. Подробности – только на НСН.
«Эта песня является для нас не просто актуальной, а животрепещущей. Мне кажется, нам удалось выразить художественным способом такой сильный социальный месседж!», - подчеркнул артист.
Мини-альбом «Кто здесь помнит нас?...» выйдет в начале декабря, а у проекта «Гришковец и Бигуди» уже готова обновленная концертная программа.
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