Дуэты с Noize MC и 25/17. Какие еще сюрпризы готовит AnacondaZ?

У группы AnacondaZ вышел новый мини-альбом. Он называется «Мои дети не будут скучать». В альбоме – восемь композиций. В том числе – треки с Noize MC и 25/17. Сергей Сега Карамушкин заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио» и рассказал о совместной работе с Антоном Завьяловым и Андреем Бледным из 25/17. Подробности – только на НСН.

«Песню «Бойня №6» мы написали два года назад, после чего отложили в дальний ящик, поскольку не могли родить какой-то вывод и финал. И в какой-то момент появилась идея подключить ребят из 25/17. Они быстро сориентировались и песня получила тот вид, в котором она вышла на нашем новом мини-альбоме. Наслаждайтесь!» - не без гордости сказал артист.

Две песни из нового релиза, «Иди за второй» и «Синий кит», уже знакомы слушателям группы. Они выходили в качестве синглов.

