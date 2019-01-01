К Чичериной заявилась полиция после выхода новой песни

После выхода песни «Его оплот» в дверь к певице Юлии Чичериной постучались представители правоохранительных органов и поинтересовались, не является ли певица террористкой или экстремистской. Об этом пишет во вторник, 18 июня URA.RU.

Сама Чичерина на своей странице в Instagram прокомментировала случившееся так:

«На меня стуканули в Клинскую полицию! Хотелось бы напомнить, что гены пальцем не размажешь — их деды так же стучали и невинных сажали в Гулаги. Сейчас не станут сажать певиц-сепаратисток, раз отмазали журналиста-наркодиллера, а со стукачей и лжецов пора бы брать штрафы, меньше всего продажные люди любят платить», - делится впечатлениями Чичерина.

Клип на песню Чичериной «Его оплот» вышел в мае текущего года. Однако сама певица утверждает, что существующее на сегодняшний момент видео в интернете — не ее рук дело. «Его оплот» - это песня-саундтрек к одноименной документальной ленте Семена Пегова об убитом главе ДНР Александре Захарченко. Дата выхода фильма запланирована на конец этого лета. Клип будет сделан по фильму в дальнейшем.

Александр Захарченко с 2014 по 2018 годы был главой Донецкой Народной Республики. Он погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в одном из кафе Донецка. Вместе с ним погиб его телохранитель Вячеслав Доценко, пострадали еще 11 человек. Руководство ДНР расценивает случившееся как террористический акт, спланированный украинскими властями.

