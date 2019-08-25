«Би-2» готовят новый тур и делятся воспоминаниями о предыдущем

Группа «Би-2» сейчас готовится представить новое шоу «NEW BEST». Премьера программы намечена на осень. Напомним, тур «Горизонт событий» стал историей на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2019» и был увековечен в документальном фильме. Шура Би-2 заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что фильм скоро появится в сети. Подробности – только на НСН.

«Мы хотим в День Рождения Левчика опубликовать этот фильм. Мы обычно не рассказываем о нашей творческой «кухне», но в этом фильме она, как раз, будет показана в лицах», - пообещал артист.

День Рождения у Лёвы Би-2 – 2 сентября. А значит, именно в этот день все, кто не успел посмотреть фильм «Горизонт событий» на спец-показе или в Лектории на «НАШЕСТВИИ», увидят его на официальных ресурсах группы.

