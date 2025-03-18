Алина Ростоцкая выступит с новой программой на проекте «Джаз на воде»
Одна из самых необычных представительниц импровизационной сцены Москвы, певица Алина Ростоцкая, выступит на яхте Флотилии «Рэдиссон Ройал» в рамках проекта «Джаз на воде» 20 марта. Об этом сообщила пресс-служба Радио Jazz.
Ростоцкая зарекомендовала себя и как яркий бэндлидер, и как автор и артист с узнаваемым стилем и почерком. Она лауреат международных конкурсов Baku Jazz Competition (Азербайджан), NommeJazz (Эстония), Riga Jazz Sage (Латвия) и Voicingers (Польша), а также полуфиналистка проекта «Большой Джаз» на телеканале «Культура».
На проекте «Джаз на воде» она представит совместно с концертом нежную и вдохновляющую весеннюю программу «Такой разный джаз», сочетающую в себе нетривиальные аранжировки джазовых стандартов, народные мотивы и современный авторский джаз на русском языке.
«Если вы любите джазовую музыку, авторскую музыку, импровизацию, народные мотивы в джазе или классику джаза, обязательно приходите. В этот вечер будет максимально романтично, по-весеннему тепло, нежно и в тоже время бодряще», — пообещала исполнительница.
Посадка гостей на яхту начнется на причале «Гостиница «Украина» в 19:00, судно отправится в 20:00.
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