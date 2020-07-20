За первое полугодие 2020 года в Москве заключили 179 тысяч контрактов на 460 млрд рублей.

Департамент Москвы по конкурентной политике подвел итоги торгов по 44-ФЗ за первое полугодие 2020 года. За шесть месяцев столичные заказчики заключили 178,6 тысяч контрактов на общую сумму 459,3 млрд рублей.

Лидерами по объему закупок стали строительство и ремонт объектов, поставки детского питания, лекарств и медицинских расходных материалов.

«Конкуренция на торгах в этом году в среднем четыре-пять участников на лот, в результате общая экономия по итогам заключенных контрактов составила более 20 млрд рублей. При этом, общая сумма контрактов в первом полугодии этого года составила 459,3 млрд рублей, что на 15,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Самыми активными участниками госзакупок являются субъекты малого предпринимательства, с ними было заключено 115 тысяч сделок, 64% из общего числа контрактов, на 150 млрд рублей», - рассказала представитель департамента по конкурентной политике Наталья Богатова.

С 1 апреля вступили в силу изменения в 44-ФЗ, которые сделали участие в закупках более доступным для малого предпринимательства. Теперь заказчики, по контрактам которых не предусмотрен аванс, могут не требовать от поставщика банковских гарантий или внесения денежных средств. Заказчикам также разрешено изменять цену и сроки контрактов без наложения на исполнителей санкций по неустойкам.

«На портале поставщиков существенно выросли и показатели в сфере закупок малого объема, до 600 тысяч рублей. «За первое полугодие было заключено более 132 тысяч таких контрактов на общую сумму почти 14 миллиардов рублей», - добавила Богатова.

Кроме того, с 1 июля 2020 года в контрактное законодательство внесены изменения, направленные на снижение финансовой нагрузки для участников закупок. Например, минимальный размер обеспечения исполнения контракта снижен в двадцать раз, с 10% от НМЦК (начальной максимальной цены контракта) до 0,5%. При проведении конкурсов и аукционов заказчику больше не нужно устанавливать требование об обеспечении гарантийных обязательств. Это позволило существенно снизить барьеры для бизнеса, желающего зайти на рынок закупок.

Закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. Регулирует отношения между госзаказчиками и участниками закупок на всех этапах закупочной деятельности.

