В «Зените» выявили еще один случай коронавируса
10 августа 202012:10
Коронавирусная инфекция выявлена еще у одного футболиста «Зенита». Как рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире телеканала «Россия 24», вирус был подтвержден повторным тестом. Имя заболевшего он не назвал.
Ранее питерский клуб заявил, что две недели назад у одного представителя «сине-бело-голубых» оказался сомнительный результат теста на COVID-19. Были сделаны еще три теста, которые оказались отрицательными, но человека тем не менее отправили на карантин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru