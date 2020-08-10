В «Зените» выявили еще один случай коронавируса

Коронавирусная инфекция выявлена еще у одного футболиста «Зенита». Как рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире телеканала «Россия 24», вирус был подтвержден повторным тестом. Имя заболевшего он не назвал.

Ранее питерский клуб заявил, что две недели назад у одного представителя «сине-бело-голубых» оказался сомнительный результат теста на COVID-19. Были сделаны еще три теста, которые оказались отрицательными, но человека тем не менее отправили на карантин.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:КоронавирусФК "Зенит"
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