В Москве расширили функционал цифрового паспорта поликлиники

Данные о больничных листах пациентов, прикрепленных к поликлинике, теперь отображаются в цифровом паспорте московской поликлиники, что дает возможность главным врачам следить за ситуацией по заболеваемости граждан и отслеживать своевременность закрытия больничных. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По её словам, в столице продолжается работа по расширению цифрового паспорта поликлиники, благодаря чему руководители поликлиник и их заместители могут в режиме реального времени отслеживать важную статистическую информацию по всем филиалам и прикрепленным пациентам поликлиники.

Сводные данные о листках нетрудоспособности отображаются в паспорте по каждому филиалу поликлиники и по медицинской организации в целом. Сервис дает возможность сформировать списки пациентов с открытыми больничными по заданному временному периоду или по классификации заболевания. Кроме того, удобная система фильтров позволяет просмотреть информацию о том, сколько листков нетрудоспособности требуют закрытия по состоянию на текущий момент, сколько осталось дней до окончания действия больничного и т.д.

Цифровой паспорт значительно упрощает главврачам и их заместителям управление медицинской организацией и помогает проактивно следить за здоровьем пациентов. В нем содержится широкий набор сведений, которые позволяют оценить эффективность работы медицинского учреждения и качество оказываемой помощи. Фильтры дают возможность сформировать списки пациентов по полу, возрасту, наличию группы инвалидности, профилю участка и т.д. Кроме того, в сервисе предусмотрены иконки с сигнальной информацией, которые оповещают о госпитализации пациента, его постановке на наблюдение по отдельным видам заболеваний, наличии отклонений по результатам исследований, вызове скорой помощи и др.

