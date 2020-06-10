В Москве на торги выставили свыше 400 машино-мест

Свыше 400 машино-мест можно купить напрямую у города. Владельцев лотов определят в ходе торгов, организатором которых выступает департамент Москвы по конкурентной политике. В настоящее время все выставленные машино-места находятся в собственности столицы.



Больше всего машино-мест продается в Юго-Западном административном округе – 376 лотов. На северо-востоке и востоке Москвы на продажу выставлено 24 и 15 машино-мест соответственно. Меньше всего продается в центре столицы, всего два лота, и одно место можно приобрести на северо-западе города.



«Начальная цена лотов, выставленных на открытый аукцион и через публичное предложение, варьируется от 569,2 тысяч до 2,4 миллионов рублей. Благодаря развитию дорожной системы города растет и количество автомобилей в личном пользовании граждан. Поэтому важно создать все условия для проведения максимально прозрачных сделок по купле-продаже машино-мест автолюбителями напрямую у города», - отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков



Большую часть машиномест, 369 лотов, можно будет купить с понижением цены в формате публичного предложения. Без объявления цены продаются шесть машино-мест, а в форме открытого аукциона – одно. Площадь всех представленных лотов составляет от 11,1 до 33 кв. м.



«В 2019 году средняя цена квадратного метра при продаже машино-мест без объявления цены составила 20,9 тысяч рублей. Таким образом, купить место для своего автомобиля можно будет по очень выгодной цене», - добавляет руководитель ведомства.



Участниками аукциона могут быть как физические, так и юридические лица за исключением государственных предприятий и учреждений Москвы.

Подробная информация о всех лотах, выставленных на аукционы, размещена на инвестиционном портале Москвы в разделе «Машино-места».

