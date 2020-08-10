В Минске начались задержания
10 августа 202019:03
В Минске силовики снова начали задерживать участников акций протеста, которые возобновились в белорусской столице.
Как сообщает «Газета.ру», в центре города частично перекрыто движение. Сотрудники правоохранительных органов проверяют документы у журналистов и фотографируют.
Ранее к стеле «Минск - город-герой» начали стягивать усиленные наряды милиции, ОМОНа и автозаки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru