В Минске начались задержания

В Минске силовики снова начали задерживать участников акций протеста, которые возобновились в белорусской столице.

Как сообщает «Газета.ру», в центре города частично перекрыто движение. Сотрудники правоохранительных органов проверяют документы у журналистов и фотографируют.

Ранее к стеле «Минск - город-герой» начали стягивать усиленные наряды милиции, ОМОНа и автозаки.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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