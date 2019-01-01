Тверской губернатор рассказал на Госсовете о новых дорогах и мостах в регионе

Президент России Владимир Путин провёл 26 июня заседание Госсовета РФ, на котором обсуждались меры повышения эффективности дорожного строительства, качества дорог, улучшение организации дорожного движения.

Президент поручил регионам в ближайшее время разработать программу на период не менее чем до 2024 года – с целью достижения системных перемен в дорожном хозяйстве.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил журналистам по окончанию заседания Госсовета, что тверской регион представил участникам заседания конкретные предложения по вопросам улучшения качества дорог, ремонта мостов, вопросов общественного транспорта.

«Очень важно, что в работе учитывается мнение регионов. Уверен, это повысит эффективность реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - отметил губернатор.

Игорь Руденя проинформировал, что в 2019 году объём финансирования регионального дорожного фонда насчитывает около 10,5 млрд рублей – на 46% больше, чем в 2018-м. В нынешнем году в Тверской области запланировано отремонтировать более 440 км региональных и местных дорог.

«Среди крупных объектов – реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке, ремонт моста через реку Волга в Старице, а также строительство пешеходного моста через реку Дойбица в Конаковском районе в рамках развития туристско-рекреационного кластера «Волжское море» на территории особой экономической зоны «Завидово», - сказал губернатор.

Глава исполкома движения «Общероссийский народный фронт» Михаил Развожаев отметил Тверскую область в лучшую сторону по итогам проверки 40 городов.

«Дорожная разметка соответствует ГОСТам в нескольких городах, в том числе в Твери. Там отличная разметка, потому что когда в прошлом сезоне проводили ремонтные работы, применялась современная пластиковая разметка», - заключил глава ОНФ.











