Служба занятости Москвы проведет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
Столичная служба занятости организует 23 июня федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Москве. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
По её словам, участники смогут выстроить индивидуальную стратегию построения карьеры, развить навыки на тренингах и деловых играх, пройти собеседования с работодателями из крупнейших компаний в разных сферах и получить предложение о работе в течение дня.
Мероприятия пройдут на четырех городских площадках, а также в онлайн-формате.
«Всероссийская ярмарка — это своего рода маркетплейс, который соединит крупнейшие компании города и соискателей с различным образованием, опытом и квалификацией. Участие в ней примут более 100 работодателей – партнеров службы занятости, которые представят свыше 10 тысяч рабочих мест», — рассказала вице-мэр.
Принять участие в ярмарке можно как очно, так и в онлайн-формате. Для начинающих специалистов пройдет цикл тренингов по профориентации.
Посетителей также ждут презентации и мастер-классы от работодателей из разных направлений бизнеса. Например, эксперты из сферы ИТ расскажут о способах заработка в интернете, в том числе и в метавселенной.
В рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства также пройдет онлайн-лекторий. Эксперты службы занятости и приглашенные спикеры из образовательных организаций расскажут, как пройти весь путь к успешному трудоустройству.
Те, кто планирует открыть собственное дело, смогут зарегистрироваться на вебинары от практикующих предпринимателей и бизнес-коучей.
Записаться на бесплатные мероприятия федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства, можно на сайте центра «Моя работа» или по телефону горячей линии: +7 495 705-75-75.
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