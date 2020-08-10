Победу Лукашенко назвали самой большой фальсификацией в истории Белоруссии

Польша и «никто в мире» не верит в победу Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил депутат польского сейма Роберт Тышкевич.

Он выразил уверенность, что завершившееся 9 августа голосование - это «самая большая в истории Белоруссии фальсификация». По его мнению, Лукашенко вообще не мог выиграть, тем более с таким результатом.

Напомним, ЦИК Белоруссии сообщил, что Александра Лукашенко поддержали 80,23% белорусских избирателей, пришедших на избирательные участки.

