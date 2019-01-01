Учителя из регионов присоединяются к «Московской электронной школе»

Около полусотни педагогов из многих областей и национальных республик России присоединились к «Московской электронной школе» («МЭШ»). Это проект специально созданный для педагогов, детей и их родителей. Познакомится с ним можно на Третьем Форуме социальных инноваций регионов. Наработку можно найти на выставке «Город образования», рассказывается на официальном портале мэра российской столицы.

Посетителям показали возможности дошкольного образования, проект «Московская электронная школа» (МЭШ), а также лаборатории старшеклассников, которые занимаются по разным направлениям предпрофессионального образования.

Департамент образования и науки города Москвы с помощью стенда «Город образования» познакомил посетителей форума с разработками на тему предпрофессионального образования. Также участники выставки ознакомятся с оборудованием инженерных, медицинских и академических классов.

В нынешнем году форум впервые приобрел характер открытой площадки, что дало существенный эффект – его посетило за три дня свыше тридцати пяти тысяч человек.



