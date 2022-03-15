Женщина провалилась под землю с унитазом в Новосибирской области

В городе Купино Новосибирской области женщина с унитазом упала в яму в своей квартире. Об этом сообщает «КП».

По данным источника, инцидент произошел на улице Рабочая на первом этаже дома № 104/14. Как утверждают очевидцы, под землю также провалилась стиральная машинка. Отмечается, что пропасть образовалась из-за обвала пола в ванной комнате.

Пострадавшая была госпитализирована. Сообщается, что медики не обнаружили у нее серьезных травм.

При этом очевидцы утверждают, что обвал пола произошел не из-за обветшалости здания, так как оно построено недавно.

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«Дом уже разваливается на части. И это несмотря на то, что там выдают квартиры сиротам. Квартиру, где произошло ЧП, арендуют», - рассказала свидетельница.

По данным источника, сотрудники ЖКХ уже отремонтировали пол. Но очевидцы утверждают, что это вряд ли поможет избежать подобных происшествий в будущем, так как дыра была заделана только «досками и линолеум».

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ФОТО: Скрин с видео
ТЕГИ:ДомПроисшествиеЖКХЖенщиныНовосибирская Область
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