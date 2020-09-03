Женщина госпитализирована после падения на пути на станции метро «Чертановская»
В Москве женщину госпитализировали после падения на пути на станции метро «Чертановская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.
Инцидент произошел между 20 и 21 вечера в четверг. Для того, чтобы поднять женщину с путей на 10 минут отключали напряжение контактного рельса.
В настоящее время пострадавшая находится в одной из больниц Москвы.
Как уточняет агентство, движение поездов от станции "Пражская" до станции "Нагорная" в направлении центра, которое на время приостанавливали из-за инцидента, сейчас восстановлено.
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