Женщина госпитализирована после падения на пути на станции метро «Чертановская»

В Москве женщину госпитализировали после падения на пути на станции метро «Чертановская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел между 20 и 21 вечера в четверг. Для того, чтобы поднять женщину с путей на 10 минут отключали напряжение контактного рельса.

В настоящее время пострадавшая находится в одной из больниц Москвы.

Как уточняет агентство, движение поездов от станции "Пражская" до станции "Нагорная" в направлении центра, которое на время приостанавливали из-за инцидента, сейчас восстановлено.

