Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Тибете
22 июля 202023:43
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 6,2 в Тибетском автономном районе на западе Китая. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что землетрясение произошло около 20.00 по времени UTC (23.00 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 617 км к северу от Катманду. Очаг располагался на глубине 10 км.
На данный момент сведений о разрушениях и пострадавших нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru