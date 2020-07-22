Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Тибете

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 6,2 в Тибетском автономном районе на западе Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что землетрясение произошло около 20.00 по времени UTC (23.00 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 617 км к северу от Катманду. Очаг располагался на глубине 10 км.

На данный момент сведений о разрушениях и пострадавших нет.



