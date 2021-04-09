Зеленский заявил о необходимости перемирия на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выстрелы на передовой в Донбассе стали «опасной обыденностью», сообщает РИА Новости.
После посещения линии соприкосновения украинский лидер в своём в Facebook отметил, что необходимо новое перемирие в регионе.
«После нескольких месяцев соблюдения полного и всеобщего прекращения огня мы вернулись к необходимости установления перемирия», - подчеркнул Зеленский.
Ранее президент Украины опубликовал в Instagram селфи, сделанное в городе Авдеевке в Донецкой области. На донбасс Зеленский прибыл с рабочим визитом и посетил позиции войск страны на линии соприкосновения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 150 / сут.
Умерли
102 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 662 / сут.
- Россия выступила против неформальной встречи Совбеза ООН по Мьянме
- Подключить все школы РФ к интернету до конца года обещают в правительстве
- СЖР просит генпрокурора проверить законность задержания главреда «Голоса» Хорошилова
- СМИ: Ависообщение с Турцией могут закрыть на месяц из-за коронавируса
- Зеленский заявил о необходимости перемирия на Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru