Зеленский заявил о необходимости перемирия на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выстрелы на передовой в Донбассе стали «опасной обыденностью», сообщает РИА Новости.

После посещения линии соприкосновения украинский лидер в своём в Facebook отметил, что необходимо новое перемирие в регионе.

«После нескольких месяцев соблюдения полного и всеобщего прекращения огня мы вернулись к необходимости установления перемирия», - подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Украины опубликовал в Instagram селфи, сделанное в городе Авдеевке в Донецкой области. На донбасс Зеленский прибыл с рабочим визитом и посетил позиции войск страны на линии соприкосновения.