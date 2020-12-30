Взрыв произошёл у правительственного дворца в йеменском Адене

Взрыв прогремел вблизи президентского дворца Маашик в йеменском Адене. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ и жителей города.

По данным агентства, во дворец после нападения в аэропорту Адена были переведены члены нового правительства.

Причина взрыва пока неизвестна, информации о пострадавших нет.

Ранее в среду произошла атака на международный аэропорт Адена. В зале прилётов прогремели несколько мощных взрывов. Члены нового правительства Йемена в это время должны были спускаться по трапу самолёта.

Как сообщили местные телеканалы, в аэропорту разорвались три минометных снаряда, в результате атаки погибли 27 человек, десятки были ранены. Никто из членов правительства не пострадал, уточняет МИР 24.



