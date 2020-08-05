Второй борт МЧС РФ вылетел в Бейрут после катастрофического взрыва

Второй самолёт МЧС России со спасателями и психологами взял курс из подмосковного Жуковского на столицу Ливана, где накануне произошёл чрезвычайно мощный взрыв.

На борту Sukhoi Superjet 100 — десять человек личного состава, 19 специалистов «Центроспаса», два ведомственных психолога. Всего 31 человек, уточнили в ведомстве.

Ранее в Бейрут вылетел первый борт МЧС Ил-76 с аэромобильным госпиталем и оперативной группой, отмечает RT.

По последним данным, в результате взрыва склада, где 6 лет хранилось 2700 тонн конфискованной аммиачной селитры, погибли не менее 113 человек, более 4 тысяч ранены.

