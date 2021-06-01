Вслед за задержанием Пивоварова полиция пришла к экс-председателю «Открытой России» Соловьеву
Полиция утром во вторник пришла с обыском в квартиру к экс-председателю «Открытой России» (признано Генпрокуратурой нежелательной организацией на территории РФ) Александру Соловьеву, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
Накануне бывший исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров сообщил, что полицейские вывели его из самолета и задержали в петербургском аэропорту Пулково.
По данным ТАСС, у Пивоварова статус подозреваемого. А задержан он был в рамках дела по статье «Осуществление деятельности нежелательной организации».
На минувшей неделе «Открытая Россия» объявила о прекращении своей деятельности в РФ: отделения организации в регионах ликвидируют, всех членов исключат. Как отмечал Пивоваров, движение самоликвидируется, чтобы избежать уголовного преследования в преддверии выборов в Госдуму.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 475 / сут.
Умерли
122 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+6 715 / сут.
- Братьев и сестер будут зачислять в одну школу независимо от прописки
- В Бундестаге рассказали об ожиданиях от участия в ПМЭФ
- Захарова назвала «вершиной айсберга» информацию о слежке США за европейскими политиками
- В Крыму отказались обсуждать с Зеленским статус полуострова
- Путин внес в Госдуму проект о праве Генпрокуратуры защищать интересы РФ в ЕСПЧ
- Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей
- Усик заявил о готовности драться за титул чемпиона мира с кем угодно
- Теннисистка Осака снялась с «Ролан Гаррос» после отказа от общения со СМИ
- Госдолг России приблизился к 20 триллионам рублей
- Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день лета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru