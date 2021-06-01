Вслед за задержанием Пивоварова полиция пришла к экс-председателю «Открытой России» Соловьеву

Полиция утром во вторник пришла с обыском в квартиру к экс-председателю «Открытой России» (признано Генпрокуратурой нежелательной организацией на территории РФ) Александру Соловьеву, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Накануне бывший исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров сообщил, что полицейские вывели его из самолета и задержали в петербургском аэропорту Пулково.

По данным ТАСС, у Пивоварова статус подозреваемого. А задержан он был в рамках дела по статье «Осуществление деятельности нежелательной организации».

На минувшей неделе «Открытая Россия» объявила о прекращении своей деятельности в РФ: отделения организации в регионах ликвидируют, всех членов исключат. Как отмечал Пивоваров, движение самоликвидируется, чтобы избежать уголовного преследования в преддверии выборов в Госдуму.

