Восемь человек погибли при стрельбе на похоронах в Пакистане

Восемь человек стали жертвами стрельбы, произошедшей на похоронах в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Отмечается, что не менее 15 человек были ранены.

По данным полиции, на которую ссылается телеканал Dunya News, стрельба произошла между двумя приглашенными, которые не поделили земельные участки.

Пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работает полиция и спецназ.



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ФОТО: travelask.ru
ТЕГИ:СтрельбаПакистан
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