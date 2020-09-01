Водитель-инкассатор в Крыму украл 40 млн рублей
Сотрудники МВД в Крыму сумели по горячим следам задержать подозреваемого в похищении из инкассаторской машины около 40 миллионов рублей. Об этом проинформировала представителей СМИ официальный спикер министерства внутренних дел Ирина Волк.
Тревожной сообщение о преступлении поступило в полицию минувшей ночью. Деньги были похищены, когда инкассаторская машина заехала на бензозаправку. Один из сотрудников зашел в здание АЗС, а когда вернулся, не увидел на прежнем месте ни служебной машины, ни напарника, отмечает RT.
Позднее автомобиль был обнаружен на территории заброшенного сада примерно в километре от места происшествия. Водитель отсутствовал, а упаковки с деньгами были вскрыты. В итоге подозреваемого задержали в Керчи. У него нашли часть украденной суммы, остальные деньги оказались в его квартире. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru