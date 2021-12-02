Во Франции мужчина в костюме ниндзя ранил саблей двух полицейских

Во французской коммуне Шербур мужчина в костюме ниндзя напал на двух сотрудниц полиции с саблей и нанес ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что полицейские были ранены при попытке задержать мужчину, который подозревался в угоне автомобиля.

Мужчина, вышел из машины, одетый в костюм ниндзя, и нанес ранения полицейским. Они были доставлены в больницу, их состояние не уточняется.

Третий полицейский, находившийся поблизости, открыл огонь по нападавшему. Он получил серьезное ранение.