Во Франции мужчина в костюме ниндзя ранил саблей двух полицейских
Во французской коммуне Шербур мужчина в костюме ниндзя напал на двух сотрудниц полиции с саблей и нанес ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что полицейские были ранены при попытке задержать мужчину, который подозревался в угоне автомобиля.
Мужчина, вышел из машины, одетый в костюм ниндзя, и нанес ранения полицейским. Они были доставлены в больницу, их состояние не уточняется.
Третий полицейский, находившийся поблизости, открыл огонь по нападавшему. Он получил серьезное ранение.
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