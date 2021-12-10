Вертолет Robinson R66 разбился на Алтае
Спасатели нашли место падения пропавшего ранее в пятницу с радаров частного вертолета Robinson R66 на Алтае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его словам, обнаружено место падения вертолета в районе Каракольских озер на Алтае.
Ранее сообщалось, что воздушное судно подало сигнал бедствия в этом районе. На ее поиски был направлен вертолет Ми-8.
О том, сколько человек находилось на борту Robinson R66, ничего не сообщается. Об их судьбе также пока неизвестно.
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