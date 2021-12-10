Вертолет Robinson R66 разбился на Алтае

Спасатели нашли место падения пропавшего ранее в пятницу с радаров частного вертолета Robinson R66 на Алтае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, обнаружено место падения вертолета в районе Каракольских озер на Алтае.

Ранее сообщалось, что воздушное судно подало сигнал бедствия в этом районе. На ее поиски был направлен вертолет Ми-8.

О том, сколько человек находилось на борту Robinson R66, ничего не сообщается. Об их судьбе также пока неизвестно.



