В Ярославле расследуют ЧП во время фейерверка
Следователи Следкома начали проверку по факту травмирования женщины во время салюта в Ярославле, передает RT.
В минувшую субботу, в ходе праздничного салюта, на территории Тверицкого пляжа, женщина получила травму головы вследствие удара неразорвавшимся снарядом от фейерверка.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Возбуждено новое дело против Порошенко
- Верховный суд отклонил иск о недействительности указа Зеленского о роспуске Рады
- Погранслужба ФСБ опасается новых провокаций от Украины
- «Будет висеть на дереве». Ярош пригрозил Зеленскому убийством
- Парламент Австрии одобрил вотум недоверия канцлеру и правительству