Происшествия

В Ярославле расследуют ЧП во время фейерверка

28 мая00:37

Следователи Следкома начали проверку по факту травмирования женщины во время салюта в Ярославле, передает RT.

В минувшую субботу, в ходе праздничного салюта, на территории Тверицкого пляжа, женщина получила травму головы вследствие удара неразорвавшимся снарядом от фейерверка.

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ФОТО: www.pnp.triforce.ru
ТЕГИ:Ярославль