В якутском Вилюйске ветер сорвал половину крыши здания аэропорта

Порыв ветра сорвал половину крыши здания аэропорта города Вилюйска в Якутии. Об этом заявила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, в результате порыва ветра в аэропорту Вилюйска Республики Саха (Якутия) сорвало половину крыши здания аэропорта», — указали в ведомстве.

Кроме того, ветер сорвал стяжки самолета Ан-2 авиакомпании АО «Полярные авиалинии», стоявшего на стоянке, повреждена хвостовая часть воздушного судна.

Как отметили в прокуратуре, никто не пострадал, вреда окружающей среде не зарегистрировано. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

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