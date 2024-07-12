В якутском Вилюйске ветер сорвал половину крыши здания аэропорта
Порыв ветра сорвал половину крыши здания аэропорта города Вилюйска в Якутии. Об этом заявила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, в результате порыва ветра в аэропорту Вилюйска Республики Саха (Якутия) сорвало половину крыши здания аэропорта», — указали в ведомстве.
Кроме того, ветер сорвал стяжки самолета Ан-2 авиакомпании АО «Полярные авиалинии», стоявшего на стоянке, повреждена хвостовая часть воздушного судна.
Как отметили в прокуратуре, никто не пострадал, вреда окружающей среде не зарегистрировано. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
Ранее ураганный ветер сорвал крышу с дома в городе Сланцы Ленинградской области, пострадал мужчина, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В якутском Вилюйске ветер сорвал половину крыши здания аэропорта
- МИД: Россия и Белоруссия готовы отменить роуминг к апрелю 2025 года
- Международная федерация каноэ допустила 16 россиян до участия в чемпионате в Болгарии
- «Бессмысленно»: Байден объяснил запрет Киеву наносить удары по Москве
- Депутат Выборный предложил ввести штраф за скручивание автопробега
- Объем наличных денег в России сократился на рекордную за девять лет сумму
- В массовом ДТП на пункте оплаты на трассе М-4 «Дон» погибли три человека
- Роскомнадзор ограничил доступ к самому популярному сайту с фанфиками
- Мариинка представит мировую премьеру Кантаты Кругликова на стихи Цветаевой
- Бразилия пригласит Путина на саммит G20
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru