В Турции число погибших при землетрясении выросло до 92

Число жертв землетрясения на западе Турции выросло до 92. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

Новые погибшие были обнаружены в ходе поисково-спасательных работ в разрушенных зданиях. Уточняется, что спасительные операции продолжаются еще в пяти домах в Измире.

Общее число пострадавших на текущий момент составляет 994 человек, 147 из которых находятся в больнице.

Землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано в море в 19 км к северо-западу от острова Самос 30 октября. Толчки, которые позже вызвали в Измире цунами и затопили несколько улиц, ощущались в Афинах и Стамбуле. По меньшей мере 20 домов в Измире разрушились под воздействием землетрясения.

