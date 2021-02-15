В Тульской области мужчина застрелил бывшую жену в ТЦ

Мужчина застрелил бывшую жену в одном из офисов ТЦ в городе Новомосковске Тульской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По данным СК, убийство произошло днем в понедельник в одном из торговых центров на улице Маяковского в Новомосковске. Злоумышленником оказался 42-летний мужчина. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Глава пресс-службы УМВД области Андрей Ярцев заявил, что подозреваемый задержан полицейскими в поселке Грицовский Веневского района, который находится на расстоянии 20 км от Новомосковска.

О мотивах совершения преступления не сообщается, в настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

