В Тульской области мужчина застрелил бывшую жену в ТЦ
Мужчина застрелил бывшую жену в одном из офисов ТЦ в городе Новомосковске Тульской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление СК РФ.
По данным СК, убийство произошло днем в понедельник в одном из торговых центров на улице Маяковского в Новомосковске. Злоумышленником оказался 42-летний мужчина. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Глава пресс-службы УМВД области Андрей Ярцев заявил, что подозреваемый задержан полицейскими в поселке Грицовский Веневского района, который находится на расстоянии 20 км от Новомосковска.
О мотивах совершения преступления не сообщается, в настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.
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