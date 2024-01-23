В Таиланде четырех россиян задержали за игру в покер

По данным газеты, россиян задержали в районе Равай. Кроме того, один гражданин РФ был задержан по обвинению в хранении смесей для кальяна.

Отмечается, что полицейские получили сведения о том, что на вилле иностранцы играют в покер на деньги. Силовики прибыли с судебным постановлением на обыск, в ходе которого нашли профессиональный стол для игры, две колоды карт, 88 фишек, предположительно, на сумму 356 300 таиландских бат (около $10 тысяч).

Задержанные признались в игре на деньги. Россиян доставили в отделение полиции района Чалонг для дальнейших следственных действий.

Ранее в Таиланде задержали россиянина, который проник в здание администрации Пхукета с топором и разбил дверь в офис губернатора, напоминает RT.

