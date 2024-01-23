В Таиланде четырех россиян задержали за игру в покер
Четырех россиян задержали на одной из вилл на острове Пхукет за покерным столом по подозрению в участии в запрещенных в Таиланде азартных играх. Об этом пишет Bangkok Post.
По данным газеты, россиян задержали в районе Равай. Кроме того, один гражданин РФ был задержан по обвинению в хранении смесей для кальяна.
Отмечается, что полицейские получили сведения о том, что на вилле иностранцы играют в покер на деньги. Силовики прибыли с судебным постановлением на обыск, в ходе которого нашли профессиональный стол для игры, две колоды карт, 88 фишек, предположительно, на сумму 356 300 таиландских бат (около $10 тысяч).
Задержанные признались в игре на деньги. Россиян доставили в отделение полиции района Чалонг для дальнейших следственных действий.
Ранее в Таиланде задержали россиянина, который проник в здание администрации Пхукета с топором и разбил дверь в офис губернатора, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru