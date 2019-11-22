В Свердловской области при пожаре в жилом доме пострадали шесть человек

Крупный пожар произошел под Свердловском, в котором, предварительно, пострадали шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

По данным агентства, пожар произошел в двухэтажном многоквартирном доме. Огонь распространился на площади 600 кв. метров.

Состояние пострадавших неизвестно. Устанавливаются причины возгорания.

