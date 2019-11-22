В Свердловской области при пожаре в жилом доме пострадали шесть человек
22 ноября 201923:14
Крупный пожар произошел под Свердловском, в котором, предварительно, пострадали шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
По данным агентства, пожар произошел в двухэтажном многоквартирном доме. Огонь распространился на площади 600 кв. метров.
Состояние пострадавших неизвестно. Устанавливаются причины возгорания.
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ФОТО: Pixabay
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