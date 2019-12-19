В США 17-летняя девушка едва не угнала самолет

17-летняя девушка в Калифорнии предприняла попытку угона самолёта в городе Фресно. Несовершеннолетняя сумела перелезть через ограждение с колючей проволокой в международном аэропорту Йосемити. После этого юная злоумышленница незаметно прошла к частному самолету King Air 200, уселась в кресло илота и завела двигатель.

Однако навыки управления не позволили девушке взлететь – самолёт проехал по взлётно-посадочной полосе несколько десятков метров, после чего врезался в техническое здание. В последствие выяснилось, что борт был технически неисправен и стоял в аэропорту на ремонте, сообщают «Известия».

Теперь неудавшейся угонщице грозит от восьми лет тюремного заключения, она взята под стражу.

