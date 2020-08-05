В Сочи открыто дело после гибели мальчика в лапах медведей

Уголовное дело возбуждено в Сочи после гибели 11-летнего ребёнка в результате нападения медведей в вольерном комплексе Дагомыса в Лазаревском районе курорта. Об этом информирует Следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия случилась накануне. По данным следствия, вечером во вторник мальчик через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения подошел к вольеру, в котором содержались два диких медведя. Этот участок земли арендован одной из коммерческих организаций.

Хищники атаковали мальчика, практически разорвав его. Прибывшие по вызову медики скорой помощи констатировали смерть пострадавшего, отмечает RT. Следователи устанавливают детали ЧП, в том числе, выясняют, имели ли право коммерсанты содержать медведей, а также соблюдения условий безопасности.

Между тем, стало известно о смерти бурого медведя болезненного вида, который на днях вышел к посту ДПС в сочинском посёлке Магри. Прибывшие специалисты Сочинского национального парка при визуальном осмотре предположили, что животное больно бешенством, либо сильно поражено трихинеллами.

Хищника оттеснили в близлежащую лесополосу, где он вскоре умер. Медведь оказался очень старым. В паху у него обнаружили большую опухоль. В Сочинском национальном парке сейчас обитают около 300 особей бурых медведей, приём их популяция растёт. Очевидцы сняли животное на камеру.