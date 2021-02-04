В Рязани 12-летняя девочка выжила, выпав с 16-го этажа
4 февраля 202120:45
В Рязани 12-летняя девочка выжила после падения с 16-го этажа жилого дома. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональную прокуратуру.
Отмечается, что по факту произошедшего надзорное ведомство начало проверку.
В Минздраве агентству рассказали, что девочка находится в областной больнице в тяжелом состоянии. В результате падения она получила закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота и переломы ребер. К настоящему времени она перенесла операцию.
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4 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru