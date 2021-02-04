В Рязани 12-летняя девочка выжила, выпав с 16-го этажа

Отмечается, что по факту произошедшего надзорное ведомство начало проверку.

В Минздраве агентству рассказали, что девочка находится в областной больнице в тяжелом состоянии. В результате падения она получила закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота и переломы ребер. К настоящему времени она перенесла операцию.



