В результате взрыва и пожара в Казахстане пострадали более 30 человек
Около 30 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям и военнослужащих пострадали в результате взрыва рядом с воинской частью в Жамбылской области Казахстана. Об этом заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter.
"В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по чрезвычайным ситуациям, заместитель министра внутренних дел. Принято решение об эвакуации жителей близлежащих сел", - написал президент.
Токаев также объявил о создании оперштаба по ликвидации последствий пожара. Кроме того, он рассказал о возбуждении уголовного дела для установления причин и обстоятельств ЧП. На ликвидацию последствий взрыва отправлены сотрудники МЧС и МВД республики.
Кроме того, на участке "временно приостановлено железнодорожное сообщение". Минобороны Казахстана передает, что среди 32 пострадавших, обратившихся за медпомощью, оказалось 10 военных.
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