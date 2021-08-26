В результате взрыва и пожара в Казахстане пострадали более 30 человек

Около 30 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям и военнослужащих пострадали в результате взрыва рядом с воинской частью в Жамбылской области Казахстана. Об этом заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter.

"В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по чрезвычайным ситуациям, заместитель министра внутренних дел. Принято решение об эвакуации жителей близлежащих сел", - написал президент.

Токаев также объявил о создании оперштаба по ликвидации последствий пожара. Кроме того, он рассказал о возбуждении уголовного дела для установления причин и обстоятельств ЧП. На ликвидацию последствий взрыва отправлены сотрудники МЧС и МВД республики.

Кроме того, на участке "временно приостановлено железнодорожное сообщение". Минобороны Казахстана передает, что среди 32 пострадавших, обратившихся за медпомощью, оказалось 10 военных.