В результате взрыва газа на рынке в Краснодаре погиб один человек

На цветочном рынке в Краснодаре произошел взрыв газового баллона в одном из павильонов, один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу управления гражданской защиты администрации Краснодара Виталия Казликина.

По данным агентства, вызванный взрывом пожар удалось ликвидировать. Два человека получили травмы, они госпитализированы в Краевую клиническую больницу №1.

Площадь возгорания составила 150 кв. м., аварийно-спасательные службы эвакуировали около 100 человек. ТАСС передает, что павильон, в котором был баллон, оказался полностью разрушенным. В районе происшествия сохраняется задымление.

Агентство со ссылкой на управление СК РФ по Краснодарскому краю отмечает, что на месте взрыва работает следователь.

