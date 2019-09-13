В Подмосковье в результате ДТП рухнул пешеходный мост
13 сентября20:42
В Подмосковье в результате ДТП с грузовиком обрушился пешеходный мост. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», инцидент произошел на трассе под Наро-Фоминском.
Отмечается, что причиной аварии стало то, что грузовик при проезде зацепил мост. Это привело к обрушению конструкции моста и перекрытию движения в обе стороны.
По информации издания, обошлось без пострадавших. На место прибыли спецслужбы для ликвидации последствий произошедшего.
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