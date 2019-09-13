В Подмосковье в результате ДТП рухнул пешеходный мост

В Подмосковье в результате ДТП с грузовиком обрушился пешеходный мост. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», инцидент произошел на трассе под Наро-Фоминском.

Отмечается, что причиной аварии стало то, что грузовик при проезде зацепил мост. Это привело к обрушению конструкции моста и перекрытию движения в обе стороны.

По информации издания, обошлось без пострадавших. На место прибыли спецслужбы для ликвидации последствий произошедшего.

