В Подмосковье разбился Ил-112
Военно-транспортный самолет Ил-112 разбился при заходе на посадку, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Катастрофа произошла на авиабазе в подмосковной Кубинке.
Как сообщает агентство «Москва», на борту находились три человека. Весь экипаж самолета, по предварительным данным, погиб. Среди возможных версий крушения называются техническая неисправность и ошибка пилотирования. В ближайшее время будет создана специальная комиссия, которая рассмотрит причины аварии самолета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru