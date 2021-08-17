В Подмосковье разбился Ил-112

Военно-транспортный самолет Ил-112 разбился при заходе на посадку, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Катастрофа произошла на авиабазе в подмосковной Кубинке.

Как сообщает агентство «Москва», на борту находились три человека. Весь экипаж самолета, по предварительным данным, погиб. Среди возможных версий крушения называются техническая неисправность и ошибка пилотирования. В ближайшее время будет создана специальная комиссия, которая рассмотрит причины аварии самолета.

