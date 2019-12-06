В Подмосковье ищут свидетелей ДТП с двумя погибшими

В Подмосковье ищут свидетелей дорожной аварии, в результате которой погибли два человека и еще двое пострадали.

Как пишет "Подмосковье Сегодня" речь идет о ДТП, которое произошло на 30-м км Дмитровского шоссе ранним утром. Известно, что автомобиль Lada Granta двигался в сторону аэропорта Шереметьево. За рулем машины находился один из сотрудников аэропорта – грузчик Андрей Поляков. В салоне авто было еще три пассажира. Сообщается, что все четверо в то утро злоупотребляли алкоголем.

По словам самого водителя, аварию спровоцировала «Газель», которая его подрезала, а, так как на дороге было скользко, он не справился с управлением.

В итоге водитель Lada Granta на высокой скорости врезался в отбойник. Две девушки, одна из которых также была сотрудницей Шереметьево, погибли на месте аварии. Остальных пассажиров госпитализировали.

