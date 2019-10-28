В Подмосковье ищут пропавших четыре дня назад подростков

В Московской области пропали двое подростков - 16-летние Елизавета Брыкова и Борис Топорков. Они покинули свои дома в Подольске 24 октября, и с тех пор о них ничего неизвестно. К их поискам подключилась полиция, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Уже известно, что около месяца назад они также в один день уходили из дома, но тогда их удалось быстро найти. Причём, неясно, знакомы ли они между собой. В полиции версию про «Ромео и Джульетту» не подтверждают.

Опубликованы приметы Елизаветы Брыковой: на вид девушке 17–18 лет, она худощавого телосложения, рост 165–175 см, серо-голубые глаза, длинные русые волосы. Одета старшеклассница была в серое драповое пальто, синие джинсы, черное платье и вязаную шапку светло-серого цвета. Елизавета также носит очки.

Борису Топоркову на вид 17 лет, худощавого телосложения, рост 175–180 см, серые глаза, длинные темно-русые волосы. Был одет в темно-синее драповое пальто-парку с капюшоном, светло-бежевые брюки, высокие армейские ботинки светло-бежевого цвета.

Полиция просит информировать, если есть хоть какие-то сведения о пропавших.

