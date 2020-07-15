В Петербурге задержан подозреваемый в ограблении банка
В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в вооруженном ограблении отделения банка на проспекте Ветеранов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Как отмечает агентство, официального подтверждения этой информации нет.
Нападение на банк в Петербурге произошло 11 июля. В здание зашел мужчина в медицинской маске и, выстрелив несколько раз и угрожая, похитил 3,5 млн рублей. В результате инцидента никто не пострадал.
По факту ограбления было заведено уголовное дело по статье "Разбой".
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