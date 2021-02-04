В Петербурге мать десятерых детей умерла от коронавируса

Жительница Петербурга, являющаяся матерью десятерых детей, скончалась от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу стационара Мариинской больницы.

По данным больницы, женщина страдала от дыхательной недостаточности и была доставлена в больницу 8 января со значительным объемом повреждения легких. В больнице отметили, что несмотря на интенсивную терапию дыхательная недостаточность продолжала прогрессировать.

Отмечается, что умершей было 49 лет, ее старшему ребенку 30 лет, а самые младшие дети учатся в начальной школе. Как пишет агентство, воспитанием детей займется супруг умершей женщины.