В Пакистане при взрыве погибли четыре человека

Взрыв произошел в Пакистане, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прессу.

Среди пострадавших числятся 13 человек. Все они госпитализированы.

Взрыв произошел в провинции Белуджистан в городе Кветта. Район происшествия оцеплен.

Причина взрыва устанавливается.

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ФОТО: Скриншот YouTube
ТЕГИ:ВзрывПакистан
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