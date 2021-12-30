В Пакистане при взрыве погибли четыре человека
30 декабря 202121:59
Взрыв произошел в Пакистане, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прессу.
Среди пострадавших числятся 13 человек. Все они госпитализированы.
Взрыв произошел в провинции Белуджистан в городе Кветта. Район происшествия оцеплен.
Причина взрыва устанавливается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru