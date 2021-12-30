В Пакистане при взрыве погибли четыре человека

Взрыв произошел в Пакистане, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прессу.

Среди пострадавших числятся 13 человек. Все они госпитализированы.

Взрыв произошел в провинции Белуджистан в городе Кветта. Район происшествия оцеплен.

Причина взрыва устанавливается.