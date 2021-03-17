В Нижневартовске на городских улицах поймали медведя
17 марта 202110:09
В Нижневартовске поймали медведя, гонявшегося по улицам за прохожими, передает РИА Новости.
В ходе его поимки никто не пострадал.
Ранее в соцсетях появилось видео, где за прохожим гонится медведь по тротуару, однако затем животное отпугнул проезжающий мимо автобус. Животное жило у частного владельца и сбежало. Следствие выясняет, зачем житель города держал медведя.
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17 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru