В Нижневартовске на городских улицах поймали медведя

В Нижневартовске поймали медведя, гонявшегося по улицам за прохожими, передает РИА Новости.

В ходе его поимки никто не пострадал.

Ранее в соцсетях появилось видео, где за прохожим гонится медведь по тротуару, однако затем животное отпугнул проезжающий мимо автобус. Животное жило у частного владельца и сбежало. Следствие выясняет, зачем житель города держал медведя.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияМедведи
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