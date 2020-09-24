В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девочки
24 сентября 202023:46
В Нижегородской области волонтеры обнаружили тело пропавшей днем девятилетней девочки. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в поисково-спасательном отряде «Волонтер» сообщили о том, что девочка пропала после того, как вышла из школьного автобуса в поселке Неклюдово в четверг вечером.
Поиски девочки продлились около пяти часов. В настоящее время на месте происшествия работает полиция и следователи.
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24 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru