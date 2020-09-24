В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девочки

В Нижегородской области волонтеры обнаружили тело пропавшей днем девятилетней девочки. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в поисково-спасательном отряде «Волонтер» сообщили о том, что девочка пропала после того, как вышла из школьного автобуса в поселке Неклюдово в четверг вечером.

Поиски девочки продлились около пяти часов. В настоящее время на месте происшествия работает полиция и следователи.



