В Нигерии пропали без вести более ста пассажиров перевернувшегося судна
Десятки человек пропали без вести после ЧП с опрокидыванием судна в Нигерии. Об этом сообщает издание Punch, ссылаясь на местные власти.
На борту судна, следовавшего из центрального штата Нигер, находились 160 пассажиров.
ЧП произошло около 9:00 по местному времени (11:00 по Москве) в штате Кебби на северо-западе Нигерии.
По данным местных властей, в ходе спасательной операции удалось обнаружить 22 выживших пассажира, а также одного погибшего. Более ста человек числятся пропавшими без вести, спасательные работы продолжаются.
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