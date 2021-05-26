В Нигерии пропали без вести более ста пассажиров перевернувшегося судна

Десятки человек пропали без вести после ЧП с опрокидыванием судна в Нигерии. Об этом сообщает издание Punch, ссылаясь на местные власти.

На борту судна, следовавшего из центрального штата Нигер, находились 160 пассажиров.

ЧП произошло около 9:00 по местному времени (11:00 по Москве) в штате Кебби на северо-западе Нигерии.

По данным местных властей, в ходе спасательной операции удалось обнаружить 22 выживших пассажира, а также одного погибшего. Более ста человек числятся пропавшими без вести, спасательные работы продолжаются.