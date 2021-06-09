В МВД назвали причиной стрельбы в Сочи выселение жителей многоквартирного дома

Причиной стрельбы в Сочи, в результате которой погибли два судебных пристава, стал их конфликт с жителями многоэтажного дома, сообщили журналистам в региональном управлении МВД России по Краснодарскому краю.

По данным МВД, во время выселения жителей из многоквартирного дома началась словесная перепалка, в ходе которой один из мужчин открыл стрельбу по приставам. Отмечается, что инцидент произошел в Адлерском районе Сочи на улице Просвещения.

Между тем, в УВД Сочи сообщили «Интерфаксу», что приставы пришли выселять из дома семью по решению суда. Хозяин дома отказался их пустить, но покинуть дом тоже не соглашался, после чего взял охотничье ружье и застрелил их. Мужчина сам сообщил об убийстве и сдался полицейским, отметил собеседник агентства.

