В Москве загорелся Дом синодальных композиторов
23 января 202608:35
Пожар произошел в Доме синодальных композиторов в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Горит неэксплуатируемый Дом синодальных композиторов. Пожару присвоен повышенный ранг сложности», - отметил собеседник агентства.
Здание расположено в Среднем Кисловском переулке. По данным оперативных служб, возгорание интенсивно развивается.
Ранее в Москве в жилом комплексе «Остров» произошел пожар на крыше. Возникшее возгорание оперативно ликвидировали, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Бурятии съехал в кювет маршрутный автобус с девятью пассажирами
- ЦБ отозвал лицензию у «Нового Московского банка»
- Провал Зеленского и встреча в ОАЭ: О чем говорили Путин и Уиткофф в Кремле
- В Москве загорелся Дом синодальных композиторов
- Россиянин Медведев одержал победу в третьем круге Australian Open
- Трамп допустил, что Украина может потерять еще больше территорий
- В российских школах планируют сократить изучение иностранных языков
- За ночь над Россией сбили 12 украинских беспилотников
- СМИ: США вышли из ВОЗ с долгом $260 млн
- Летчик-космонавт Джанибеков: Курить в космосе возможно
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru