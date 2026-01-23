В Москве загорелся Дом синодальных композиторов

Пожар произошел в Доме синодальных композиторов в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Горит неэксплуатируемый Дом синодальных композиторов. Пожару присвоен повышенный ранг сложности», - отметил собеседник агентства.

Здание расположено в Среднем Кисловском переулке. По данным оперативных служб, возгорание интенсивно развивается.

Ранее в Москве в жилом комплексе «Остров» произошел пожар на крыше. Возникшее возгорание оперативно ликвидировали, напоминает РЕН ТВ.