В Москве загорелось строящееся 37-этажное здание

Украинский БПЛА упал на лед водоёма в селе Петровском в Тамбовской области и взорвался Одиннадцать человек пострадали в массовом ДТП с автобусами в Омске Правительство утвердило создание в Кемеровской области особой экономической зоны туристического типа Американцы имеют самый высокий уровень заболеваемости среди всех жителей планеты Православная церковь не запрещает людям радовать друг друга подарками в День святого Валентина