В Москве загорелось строящееся 37-этажное здание

Строящееся многоэтажное здание загорелось в Москве. Об этом сообщило МЧС.

Инцидент произошел в 1-м Тушинском проезде.

«Огонь охватил 3 этаж 37-этажного строящегося жилого дома. Предварительно, площадь пожара составляет 40 квадратов», — указали в МЧС.

На месте ЧП работают 23 человека и 11 единиц техники.

Ранее в столице произошел пожар в здании бывшего Электрозавода, после инцидента пять человек доставили в больницу, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарМЧСМосква

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