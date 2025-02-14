В Москве загорелось строящееся 37-этажное здание
14 февраля 202509:58
Строящееся многоэтажное здание загорелось в Москве. Об этом сообщило МЧС.
Инцидент произошел в 1-м Тушинском проезде.
«Огонь охватил 3 этаж 37-этажного строящегося жилого дома. Предварительно, площадь пожара составляет 40 квадратов», — указали в МЧС.
На месте ЧП работают 23 человека и 11 единиц техники.
Ранее в столице произошел пожар в здании бывшего Электрозавода, после инцидента пять человек доставили в больницу, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru